BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
2023 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2023 23:15, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2023 23:18
2023 YILI BİLSEM ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İLE TERCİH YAPMAYA ESAS PUANLAR AÇIKLANDI
2023 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklanmıştır.
Atamalar için tercihler 01-07 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.