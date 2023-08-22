22 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
22 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Roket Yarışması Final Etabı'na katılacak.
(Aksaray/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü girdi endekslerini, haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini ve temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.30)
SPOR
1- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sürecek.
(Budapeşte)
2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla yapacakları maça ilişkin Molde Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını statta yapacak.
(Molde/20.00/20.30)