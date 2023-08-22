22 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla yapacakları maça ilişkin Molde Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı takım son çalışmasını statta yapacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Roket Yarışması Final Etabı'na katılacak.

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