Antalya'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerine gelen eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yeni Emek Mahallesi'nde zincir markette çalışan Sümeyye Y. (26), iş yerine gelen eşi M.Y. ile tartıştı.

Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Y, kendisini marketin deposuna kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan M.Y, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Sümeyye Y'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bölgeden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.