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14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı, yakalanınca savunması şaşırttı

KONYA'da annesi tarafından bir süre kalması için dedesinin yanına bırakılan 14 yaşındaki genç kız, dedesini bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan genç kızın gazetecilerin neden yaptın sorusuna verdiği cevap şaşırttı.

Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 07:30, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:11
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Konya'da annesi tarafından bir süre kalması için dedesinin yanına bırakılan 14 yaşındaki genç kız, dedesini bıçaklayarak yaraladı. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karacabaşveli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki H.A., 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.'nın (66) yanına bırakıldı. H.A., gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A'yı bıçaklayarak evden kaçtı.

Yaralanan yaşlı adamın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdris A., hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

8 yıldır boks eğitimi alıyormuş

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli torunu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 yıldır boks eğitimi aldığı öğrenilen 14 yaşındaki şüpheli H.A., Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesinde bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık raporu alınmak üzere Konya Numune Hastanesine getirilen H.A., kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna, boks hareketi yaparak "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana" diye cevap verdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin "isteyerek yapmadım, farkında değildim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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