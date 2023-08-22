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Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi

Konut için yeterli birikimi olmayan yatırımcı daha çok prim beklentisiyle arsa ve tarlaya yönelince satış rekoru geldi. Çoğunluğu arsa ve tarladan oluşan konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde 942 bin 485 adete yükseldi. Aynı dönemdeki 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul satışının yarıdan fazlasını arsa ve tarlalar oluşturdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 07:56, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 07:58
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Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi

Türkiye genelinde büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde 942 bin 485 adetle rekor kırdı. Buna göre, ülke genelinde ocak-temmuz döneminde 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 675 bin 327'si konut, 942 bin 485'i ise büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam satışlarda yüzde 6,6 azalış, konutta yüzde 17,7 düşüş yaşanırken, konut dışı gayrimenkulde ise yüzde 3,3 artış gerçekleşti. Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3'e ulaştı.

KAZANÇ BEKLENTİSİ

MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, Türkiye'de ilk 7 ayda satılan toplam gayrimenkul sayısının 1,7 milyon adede yaklaştığını belirterek, bunun yüzde 59'unu konut dışı satışların oluşturduğunu söyledi. Bu oranın tarihi bir rekor olduğunu dile getiren Taş, 3-4 yıl önce tam tersi bir tablo ile karşı karşıya olduklarını belitti. Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de birikimi olmayan yatırımcıların arsa ve tarlada daha çok prim beklentisiyle birikimlerini bu alana kaydırdığını söyledi.

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