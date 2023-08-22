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Dünya'da Türkçe'ye ilgi artıyor

Türkiye'nin son yıllarda dış politikada, kültür ve sanatta ön plana çıkmasıyla, Türkçe de ilgi duyulan diller arasına girdi. Yunus Emre Enstitüsü'nün farklı projelerinde Türkçe'yle tanışanların sayısı bir milyona yaklaştı. Türkçe, 18 ülkede seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutuluyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 08:59, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 08:19
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Dünya'da Türkçe'ye ilgi artıyor

Özbekistan'da bu ayın başında düzenlenen Türkçe Yeterlilik Sınavı'na bin 429 kişi ile rekor katılım olmuştu.

Türkiye, yurt dışındaki okulları ve vakıflar aracalığıyla dünyaya 'Türkçe' öğretiyor. Yunus Emre Enstitüsü de 10 yıldır 5 kıtada 80'den fazla enstitüyle eğitim veriyor, farklı projelerle yabancıları Türkçe ile buluşturuyor. 'Tercihim Türkçe Projesi' ile Bosna Hersek, Gürcistan, Romanya, Japonya, Polonya, Arnavutluk, Filistin, Ukrayna ve Kosova'da Türkçe, seçmeli veya zorunlu yabancı dil dersi olarak ilkokul ve ortaokul düzeylerinde okutuluyor. Aktif olarak 18 ülkede devam eden projede ilk günden itibaren yaklaşık 200 bin öğrenciye Türkçe dersi verildi. 2023 yılı içerisinde ise 13 binden fazla öğrenciye ulaştı.

ÜNİVERSİTELERDE GÖZDE

Üniversite düzeyinde de Türkçe'ye ilginin artmasına çalışılıyor. Uzun süredir devam eden 'Türkoloji Projesi' kapsamında ise bu zamana kadar 59 ülkede 123 üniversite ile yapılan anlaşmalar kapsamında şu ana kadar 55 binden fazla kişiye eğitim verildi.

200 ÜLKEDEN TÜRKÇE PORTALI'NA KAYIT

Eğitim kademelerinin yanı sıra 2017 yılında hayata geçirilen 'Türkçe Öğretim Portalı' ile 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 200'e yakın ülkeden 500 bine yakın kişi kayıt yaptırdı.

TÜRKİYE'DE EĞİTİME GELEN DE VAR

'Türkçe Yaz Okulu' programlarına 2 binden fazla öğrenci katıldı. Türkoloji, gastronomi, sinema, arkeoloji gibi alanlarda yabancı öğrenciler Türkiye'ye geldi. Verilen eğitimlerin yanı sıra okutman da yetiştiriliyor. Bu şekilde 3 binin üzerinde alan uzmanına sertifika ve hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

BÜYÜKELÇİLER DE ÖĞRENİYOR

Türkiye'de görev yapan büyükelçiler de Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkçe kursları alıyor. Arjantin, Şili, Pakistan, Afganistan, Senegal, Peru büyükelçileri yüz yüze Türkçe eğitim alırken, Bolivya Büyükelçisi de online eğitimle dilimizi öğreniyor.

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