Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması

Adı sık sık Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak anılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Koca, "Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor" dedi.

İBB adaylığı asla gündemimde yok

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti'de İstanbul için ibrenin Fahrettin Koca'da olduğu kulisini paylaşmıştı. Saymaz, Koca'ya "İstanbul'a aday mısınız?" diye sordu. Koca, "Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor" yanıtını verdi.

Benim adıma birileri gündem yapıyor

Koca nedenini de, "Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok" diyerek açıkladı.

"Sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil" diyen Koca, "Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adalık teklif ederse...

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif etmesi durumunda ne yapacağını da şöyle açıkladı: "Bu benim gündemimde değil. Cumhurbaşkanımızın gündeminde ne kadar olduğu hiçbirimizin bildiği bir durum değil. Senaryolar veya spekülasyonlar üzerine yorum yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim."