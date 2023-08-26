Aylıksız izinde doğum yapan memura analık izni verilir mi?

657 sayılı Kanun "mazeret izni" başlıklı 104'üncü maddesinin (A) fıkrasında yapılan düzenleme şöyledir:

" Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. "

Madde incelendiğinde, aylıksız izinde doğum yapan memurun analık iznine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak, madde ile kadın memura istemesi halinde doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta, çoğul gebelikte doğum öncesi 10 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 18 hafta analık izni verilmesi gerekir.

6 Seri Numaralı Kamu Personeli Genel Tebliği'nin I. Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler, (A) Analık İzni, (8) Aylıksız İzinde Doğum Yapan Memurun Analık İzni, (Ç) Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin, 3/b başlığında; "ilgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız iznin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilecektir" düzenlemesi yapılmıştır.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu 15.06.2011 tarihli 11514 sayılı görüş yazısında " 657 sayılı Kanunun 108'inci maddesi gereği yurtdışı lisansüstü eğitimi nedeniyle aylıksız izinli iken doğum yapan personelinize göreve başlamadan mezkur Kanunun 104'üncü maddesi gereği doğum sonrası analık izni ve 108'inci maddesi gereği 24 aya kadar aylıksız izin verilebileceği" , 09.08.2011 tarihli 14905 sayılı görüş yazısında " Bu itibarla, 108'inci madde kapsamında aylıksız izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı aranmaksızın analık izni kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninin verilmesi gerektiği" Dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu 29.01.2016 tarihli 647 sayılı görüş yazısında " Aylıksız izinli olan memurun aylıksız izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle göreve başlamaksızın aylıksız izninin kesilerek analık iznini kullanmak istemesi halinde kendisine göreve başlama şartı aranmaksızın doğum öncesi ve doğum sonrası analık izninin verilmesi gerektiği" mütalaa edilmiştir.

Bu bilgilere göre; aylıksız izinde iken doğum yapan memura talep etmesi halinde analık izni verilir ve verilen bu analık izninde göreve başlama şartı aranmaz, bununla beraber bu sürede fiili çalışmaya bağlı ödemeler haricinde mali ve sosyal haklarının ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

