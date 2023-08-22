Brent petrolün varil fiyatı 84,33 dolar

Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü Diyarbakır'da tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü Diyarbakır'da tedavisi sürüyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Toplu sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün
Toplu sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
MEB'in DYK kurslarında özel okul öğretmenleri de görev alabilecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü toplantıda
Şekere kademeli zam devam ediyor
Şekere kademeli zam devam ediyor
Motorine yine zam geliyor
Motorine yine zam geliyor
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kabine toplanıyor: Gündemde memur ve emeklilerin maaş artışları var
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Kamuda milyonlarca gence part-time iş fırsatı
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Oto kiralamada rota değişti: Müşteri boş paketlere yöneldi
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 12 ölü, 19 yaralı
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
İlk evini alacaklara 'uygun kredi' iddiası: 180 ay vade, 1,20 faiz
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Gaziantep'te 20 kişiyle hastane baskını: Doktor ve görevlileri dövdüler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 84,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 10:21, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:22
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 84,33 dolar

Dün günü 84,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalarak 84,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,06 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları geçen hafta yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına uyguladığı kesintiyi eylüle kadar devam ettireceği haberleri ve yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasasında arz sıkıntısı olabileceği öngörüsü etkili oldu.

Yükselişin ardından bugün petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşlamasıyla talebin düşeceği endişesi ve ABD'de faiz oranlarının daha da artırılacağına yönelik beklentiler, fiyatların düşüşünü destekledi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de faiz indirimi beklenenin altında geldi. Çin Halk Bankası, bir yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e düşürdü. Söz konusu faiz indirimi ülkede talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Öte yandan, diğer büyük ekonomiler yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmayı seçiyor. Piyasa oyuncuları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin para politikasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın daha yüksek faiz oranlarının yaşanacağı bir döneme işaret etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 84,12 ile 84,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber