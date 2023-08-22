Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 10:22, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:23
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 5 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları İ.C. ve S.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.