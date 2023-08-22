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Altının gram fiyatı 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.730 lira, Cumhuriyet altını 11.020 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 10:49, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:50
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Altının gram fiyatı 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 primle 1.654 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.662 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 liradan, Cumhuriyet altını 11.020 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.900 dolardan işlem görüyor.

Başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, tahvil faizlerinin son yılların zirvesine çıkması diğer varlıkların alternatif maliyetlerinin artmasına sebep oluyor.

Dün ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi son 12 yılın, bugün ise 10 yıllık tahvil faizi son 16 yılın zirvesini test ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 85 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı, yüzde 40 ihtimalle kasımdaki toplantıda ise 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Analistler, piyasalarda gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini belirterek, Powell'ın "şahin" mesajlar vermesi dahilinde bile bunun nihai faiz oranının en fazla yüzde 5,50-5,75 seviyesinde belirlenmesi şeklinde yorumlanabileceğini ifade etti.

Bu durumun yeni günde altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, makroekonomik verilerden alınacak mesajların da altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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