Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü Diyarbakır'da tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman'ın, sevk edildiği Diyarbakır'da tedavisi devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 10:52, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:56
Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verilen Kaman, askeri helikopterle kente getirildi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kaman'ın, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.