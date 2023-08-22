Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü Diyarbakır'da tedavisi sürüyor

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verilen Kaman, askeri helikopterle kente getirildi.

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