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7 Bin 491 engelli öğrenci yetenek taramasından geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:2017 - 2018 döneminden bu yana 4 bin 747'si erkek, 2 bin 744'ü kız olmak üzere toplam 7 bin 491 öğrencimizi Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programına dahil ettik"- "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 10:56, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 10:57
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7 Bin 491 engelli öğrenci yetenek taramasından geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında engelli öğrencilerin de taramaya tabi tutulduğunu belirterek, altyapı programının başladığı 2017 yılından bu yana 7 bin 491 engelli öğrencinin yetenek taramasından geçirildiğini açıkladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri için başlatılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bak, tüm branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde başlatılan Sportif Yetenek Taraması Programı'na çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm ilkokul 3. sınıfta okuyan çocukların katılımıyla ülke genelinde uyguladığımız projede engelli yavrularımızı da değerlendiriyoruz. Projenin başladığı 2017-18 döneminden bu yana 4 bin 747'si erkek, 2 bin 744'ü kız olmak üzere toplam 7 bin 491 öğrencimizi Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programına dahil ettik."

- "Hedefimiz her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalamak"

Bakan Bak, Türkiye'yi gelecekte uluslararası alanda temsil edecek çocukların tespit edilip, iyi eğitilmesinin en önemli vazifelerinden biri olduğunu vurguladı.

Hedefin her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir başarıyı yakalama olduğunu ifade eden Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda engelli öğrenciler ve engelli komisyonu kurmaya karar verdik. Hedefimiz, alanında uzman kişilerden oluşturulacak engelli komisyonu ile bu süreçleri en doğru şekilde yönetmek, test-ölçüm modülleriyle eğitimlerini tasarlamak ve engelli bireylerin en uygun spor branşına yönlendirilmelerini sağlamak. Engel durumlarına göre özel tasarlanmış test ve ölçme materyalleri geliştirerek, uzman personeller eşliğinde ölçümler yapacağız. Bu süreçlerin ardından ölçümleri alınan çocuklarımızın engel durumu ve fiziksel uygunluğuna yönelik doğru spor branşlarını belirleyip, antrenörlerimiz eşliğinde onların özel olarak tasarlanmış eğitim programlarına başlamalarını sağlayacağız."

- "Son yıllarda paralimpik oyunlarda kazanılan madalyalar sistemli çalışmanın bir sonucudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve direktifleriyle ülke genelinde engelli bireylere yönelik devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan Osman Aşkın Bak, "Yapılan son teknoloji ürünü tesislerimiz ve yetiştirilen nitelikli antrenörlerimizle Paralimpik sporlarda son yıllarda önemli bir başarı elde ettik. Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda millilerimiz 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı. Son olarak Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli sporcularımız 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 52 madalya elde etti. Bu başarılar tesadüf değil sistemli çalışmanın bir sonucudur. Ülkemiz insanına fırsat verildiğinde onların neler başarabileceğini biliyoruz. Bizleri mahcup etmeyen engelli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Onlara karşı olan pozitif desteğimiz artarak sürecektir." ifadelerini kullandı.

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