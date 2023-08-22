Trafiğe temmuzda 232 bin 253 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe temmuzda 232 bin 253 aracın kaydı gerçekleştirildi, 2 bin 556 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 229 bin 697 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,5 artarak 232 bin 253'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 27,3 artışla 2 bin 556'ya çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı temmuzda 229 bin 697 artış kaydetti.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 9,3'ünü kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuzda aylık bazda yüzde 19,9 arttı. Bu dönemde aylık bazda kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 yükseldi. Temmuzda yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 235,2, motosiklette yüzde 199,8, otomobilde yüzde 75,9, traktörde yüzde 75,6, kamyonette yüzde 43,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 33,8, otobüste yüzde 23,5 ve kamyonda yüzde 18,9 arttı.

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonu itibarıyla 27 milyon 755 bin oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 25 milyon 920 bin 661'den 27 milyon 754 bin 948'e çıktı.

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,3'ünü otomobil, yüzde 16,8'ini motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Devri yapılan araçlar

Temmuzda 901 bin 725 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 62,9'u otomobil, yüzde 15,7'si motosiklet, yüzde 14,8'i kamyonet, yüzde 2,7'si traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

Temmuzda 95 bin 960 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin ilk üç sırasında yüzde 13,7 ile Fiat, yüzde 13,3 ile Renault ve yüzde 9,5 ile Volkswagen markaları yer aldı.

- Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 67,4'ü benzinli

Ocak-temmuz döneminde 1 milyon 289 bin 896 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 86,1 artarak 1 milyon 289 bin 896 olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,6 azalarak 17 bin 309'a geriledi.

Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 272 bin 587 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 otomobilin yüzde 67,4'ü benzinli, yüzde 19,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 3,4'ü elektrikli ve yüzde 1,5'i LPG yakıtlılardan oluştu.

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 802 bin 645 otomobilin ise yüzde 36,3'ünün dizel, yüzde 34,1'inin LPG, yüzde 28'inin benzin, yüzde 1,2'sinin hibrit ve yüzde 0,2'sinin elektrikli yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 otomobilin yüzde 35,4'ünün 1300 ve altı, yüzde 24,2'sinin 1401-1500, yüzde 20,2'sinin 1301-1400, yüzde 9,9'unun 1501-1600, yüzde 6,2'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1'i gri, yüzde 29,2'si beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 10,2'si siyah, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 2,4'ü turuncu, yüzde 0,6'sı kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklerden oluştu.