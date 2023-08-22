ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla bir daire başkanının görevine son verildiğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bir daire başkanının görevine son verildiğini duyurdu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine;
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir.
Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
📢 DUYURUAnkara Büyükşehir (@ankarabbld) August 22, 2023
Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine;
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir.
Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık.