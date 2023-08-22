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İş insanının Gürcistan'da kullandığı Togg ilgiyle karşılandı

Aracın sahibi Konyalı iş insanı Oktay Çomak: Gürcistan'da oluşan ortam çok tesadüfi ve doğal bir ortamdı. Biz aracı yemek için bir yere park ederken etrafımıza birkaç insanın geldiğini gördük. Yine 'bakarlar, fotoğraf çekinirler' diye düşünürken araçtan inmemizle etrafımıza birçok insanın toplanması bir anda oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 11:15, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 11:54
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İş insanının Gürcistan'da kullandığı Togg ilgiyle karşılandı

- Konyalı iş insanının tatil için gittiği Gürcistan'da kullandığı Togg, büyük ilgi gördü.

Medya şirketi sahibi 33 yaşındaki Oktay Çomak, temmuzda teslim aldığı Togg'la yaklaşık 5 bin kilometre yol yaptı ve araç gittiği her yerde ilgi ve övgüyle karşılandı.

Çomak'ın birkaç gün önce ailesiyle tatil için gittiği Gürcistan'da da Togg'u fark eden Türkler ve Gürcistanlılar, başına toplandıkları aracı ilgiyle inceledi. Togg'a ilişkin bu görüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde çokça paylaşıldı.

Görüntülerde, aracın başında toplanan Türklerin Togg'dan "Ülkemizin medarıiftiharı", "Gurur kaynağımız", "Hem de Konya plakalı" gibi sözlerle aracı övdüğü duyuluyor.

İş insanı Oktay Çomak, AA muhabirine, Togg için mart ayında başvuru yaptıklarını söyledi.

Temmuz ayında da aracı teslim aldığını ifade eden Çomak, "Togg ile 2 ay gayet keyifli, güzel geçti. Teknolojik bir araç zaten. Ben de teknolojiyle ilgiliyim, işim gereği de bütün teknolojik gelişmeleri takip eden biriyim. Dolayısıyla benim için bir süre sonra arabada vakit geçirmek evde vakit geçirmek gibi oluyor." dedi.

Aracın çok konforlu olduğunu, yakıt tüketiminin de oldukça az olduğunu dile getiren Çomak, şunları kaydetti:

"Şimdi 'daha uygun fiyata gelsin' diye kendi evime de istasyon kurduruyorum. Şarj istasyonu konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Mobil aplikasyonlar sayesinde zaten istasyonların birçoğuna kolayca erişebiliyoruz. Togg'un kendi uygulamasına da bakıyoruz. Togg ile 5 bin kilometre yol yaptık. Araç her yerde ilgiyle karşılanıyor. Eğer insanlar yakın mesafedeyse dokunmak, hissetmek istiyorlar, arabayla fotoğraf çekinmek, içine binip test sürüşü yapmak istiyor. Yakınımızdaysalar mutlaka bir şekilde temas etmek istiyorlar. Park halindeysek veya kısa mesafeli hareket halindeysek yolda bize eşlik eden bile oluyor."

- "Samimi bir ortamdı"

Oktay Çomak, Gürcistan'da Togg'un gördüğü ilgiyi şöyle anlattı:

"Gürcistan'da oluşan ortam çok tesadüfi ve doğal bir ortamdı. Biz aracı yemek için bir yere park ederken etrafımıza birkaç insanın geldiğini gördük. Yine 'bakarlar, fotoğraf çekinirler' diye düşünürken araçtan inmemizle etrafımıza birçok insanın toplanması bir anda oldu. Oradan geçen bir Türk kafile varmış, onlar gördü. Arkasından Gürcüler geldi. Gürcüler de özellikle Türk arabası terimine de Togg'a da hakimler. Onlar da gelip baktılar, fotoğraf çekindiler. Bir anda etrafımızı saran bir kalabalık oldu. Biz de arkaya geçip izledik.

Samimi bir ortamdı. Sanıyorum kafile arasında bir eğitimci varmış. Herkes 'Hocam' diyordu. O samimiyeti çok hızlı yakaladılar. Bence bu Togg'dan da kaynaklı. Çünkü insanlar Togg'u benimsiyor ve kendi arabası olarak görüyor. Milli duygularla, milli bir araç olduğu için kendi arabaları gibi görüyor. Dolayısıyla çoğu zaman benden izin bile almadan direkt içine bakmak istiyorlar."

Çomak, Togg'un ülkenin gurur kaynağı olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Orada insanlar özellikle araçla ilgili görüşlerini belirtirken 'Ülkemizin medarıiftiharı' diye bahsettiler. Bu çok önemli ve güzel bir duyguydu açıkçası. Bizim için de keyifli bir deneyim oldu. Ülkemiz 100 yıldır bunu bekliyordu ve sonunda kavuştuk. Güzel bir duygu. Umarım yakın zamanda da bütün Türkiye ve Avrupa'da Togg'u görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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