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Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri'de deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 13:24, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 13:58
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Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İlk edinilen bilgiye göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydan ageldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.17'de Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

- Kayseri'de saat 13.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Sarız ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşandı.

Sarız Kaymakamlığına vekalet eden Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla olumsuz bir durum görünmüyor. Ekiplerimizin tamamı sahada. AFAD İl Müdürlüğü ekipleriyle sevk halindeler. Bize intikal eden olumsuz bir durum yok." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürlüğüne de şu ana kadar ilçeden olumsuz bir ihbar gelmediği

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