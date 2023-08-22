Manisa'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'daki trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Salihli ilçesinde saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara E 96 karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi.

İddiaya göre; Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Adem Yüce (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce (44) ile otomobilde bulunan oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve milli güreşçi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Beytullah Sarı ise Salihli'deki ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada kaza sonrası otomobil alev topuna döndü.