Kırklareli'nde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu öldü
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 14:14, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 14:15
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile 3 şüpheli tarafından ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan G.Ç (15) Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk tedavisin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesine sevk edilen kız çocuğu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan O.O, B.Ö. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.