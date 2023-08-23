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GİH personelinin memuriyet öncesi hizmetleri ve yıllık izin süresi

Bu yazımızda, memurların, memurluğa girmeden önce sigortalı olarak geçen hizmetlerinin yıllık izninde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusu ele alınacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 00:05, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 14:38
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GİH personelinin memuriyet öncesi hizmetleri ve yıllık izin süresi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca aynı Kanunun 103 üncü maddesinde ise, yıllık izinlerin kullanılışı düzenlenmiştir.

Ayrıca, 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, hangi unvanda olursa olsun geçen hizmet süreleri yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilecektir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri de yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerle ilgili hüküm 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde; teknik hizmetler sınıfında, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetler sınıfında, avukatlık hizmetlerinde çalıştıktan sonra memuriyete girenler, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memuriyete girenler, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra MEB emrinde memuriyete girenler, bu Kanunun 4 ve 237 nci maddelerine göre sözleşmeli istihdam edilenlerin memuriyete geçirilmeleri halinde, Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenler, bu Kanunun 108/B maddesine göre kullanılan aylıksız izin süreleri, şeklindeki hizmetlerin belirli sürelerinin memuriyette geçmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak, söz konusu hükümde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan Devlet memurunun memuriyete girmeden önce sigortalı olarak geçen hizmet süresiyle ilgili kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir ibare yer almamaktadır. Bu sebeple, yürürlükteki mevzuatta, memuriyete girmeden önce sigortalı olarak geçen sürelerin yıllık izinde değerlendirileceğine dair bir düzenleme yer almamaktadır.

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