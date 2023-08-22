Kraft Baby Beşik, Ana Kucağı ve Oyun Halıları

Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Çanakkale'de büyük orman yangını: 2 köy boşaltıldı
Çanakkale'de büyük orman yangını: 2 köy boşaltıldı
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı
Ev alamayan alternatif buldu: Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı

Kraft Baby Beşik, Ana Kucağı ve Oyun Halıları

Kraft Baby Beşik, Ana Kucağı ve Oyun Halıları

Kaynak : MN Medya
Yazdır
Kraft Baby Beşik, Ana Kucağı ve Oyun Halıları

Kaliteli, şık ve işlevsel özelliklerde tasarlanan beşik, ana kucağı ve oyun halıları, bebeklerin için konforlu, güvenli ve keyifli bir yaşam alanı hazırlamayı arzu eden ebeveynlerin beklentilerine uygun üretilir. Farklı ihtiyaçlara cevap veren bebek malzemeleri sayesinde bebeğinizin rahat pozisyonda yatması, güvenilir alanda bulunması, özgürce hareket etmesi ve eğlenceli vakitler geçirmesi mümkün hale gelir. En iyi bebek ürünleri konseptinde, doğallığı, malzeme kalitesini ve yenilikçi tasarım teknolojilerini harmanlayan Kraft Baby, bebeğinizin ihtiyacına uygun alternatifleri zengin yelpazesinde bir araya getirir. Kraft Baby'nin beşik, ana kucağı ve oyun halıları koleksiyonunda yer alan modellerin çeşitlerini ve öne çıkan özelliklerin içeriğimizin devamında detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Kraft Baby Beşik

Doğuma aylar kala ebeveynleri saran heyecanlı bekleyiş sırasında, bebek odasının dekore edilme süreci başlar. Bebek ürünleri içerisinde ilklerden olmayı başaran bebek beşik modelleri, miniklerin odasını konforlu bir yaşam alanına dönüştürür. Doğal, sağlıklı ve kullanışlı yapısıyla kullanıcılardan tam not alan beşikler, yenidoğan döneminde kolay taşınabilir, anne yanı ve sallanır beşik çeşitleri arasından değerlendirilebilir. Bebekler için hazırlanan beşikler, Kraft Baby'nin şık, işlevsel ve ergonomik tasarım özellikleriyle öne çıkan bebek eşyaları arasında önemli bir yere sahiptir. Yenidoğan döneminden itibaren bebeğinize kaliteli bir uyku deneyimi sunan beşik alternatifleri, miniklerin uyku sürecinin kesintisiz olmasına yardım eder.

Sallanır Beşik

Kraft Baby'nin modern ve işlevsel özelliğe sahip sallanır beşik tasarımları, bebeklere zarif ve kullanışlı bir uyku alanı yaratır. Gürgen ağacından üretilen modellerin doğal ahşap gövdeli yapısı hem bebeğinizin sağlığına hem de çevreye dost seçimler yapmanıza olanak tanır. Modellerin ileri geri sallanarak kullanılabilme özelliği, bebeklerin uykuya rahat ve sorunsuz şekilde dalmasına yardımcı olurken ebeveynlerin de yüzünü güldüren bir detaydır. Ayrıca devrilme risklerine karşı da emniyetli olan sallanır beşikler, güvenlik unsuruna öncelik veren anne ve babaların memnuniyetini artırır.

Anne Yanı Beşik

Annelere ve bebeklerine mükemmel konfor sunan işlevsel özellikli bebek malzemeleri arasında, anne yanı beşik modelleri vardır. Özellikle doğumdan sonraki ilk aylarda, zamanın büyük bir bölümünü uyuyarak geçiren bebekler hem beslenme ihtiyacının karşılanması hem de altını kirlettiği için sık aralıklarla uyanır. Bu zorlu süreçte annelerin en büyük yardımcısı olmayı başaran bebek eşyası alternatifi ise Kraft Baby'nin anne yanı beşik türleridir. Hafif ve kolay taşınabilir yapıya sahip ürünler, annenin uyuduğu ya da istirahat ettiği her alana kolaylıkla çekilebilir. Bu sayede bebeğinizin uyanması, huzursuzlanması ya da ağlaması gibi durumlarda hızlı ve pratik şekilde müdahale edebilirsiniz.

Kraft Baby Ana Kucağı

Annelerin hamilelik müjdesini aldığı andan itibaren harekete geçen, birçok hazırlık yapan ebeveynler, miniklerin taşınmasını kolaylaştıran ve güvenli bir alan içerisinde bulunmasını sağlayan ürünlere de sahip olmak ister. Bebek araç gereçleri olarak öne çıkan önemli tasarımlardan biri de ana kucağı çeşitleridir. Yaylanma, salınım ve titreşim gibi farklı hareket kabiliyetleri bulunan bebek ana kucakları, miniklerin sakinleşmesine yardımcı olurken aynı zamanda güvenli ve konforlu bir platformda yatmalarını sağlar. Modern tasarımlı ve fonksiyonel özellikli bebek malzemeleri; dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren, sık sık ağlayan, uyanan ve hareket etme ihtiyacı duyan miniklerde, anne kucağındaymış hissini uyandırır. Bebeğin her an kucakta olma yükünü hafifleten Kraft Baby ana kucağı modelleri, günlük yaşamınızın gerektirdiği rutin işleri yaparken size zaman kazandırır.

Kraft Baby Oyun Halıları

Kraft Baby'nin sağlıklı bebek ürünleri yelpazesinde yer alan oyun halıları, büyüme sürecindeki bebeğinizin hem motor gelişimini destekler hem de keyifli vakit geçirmesini sağlar. Modellerin üretiminde tercih edilen kaliteli materyaller, bebeklerin narin cildine dost özelliklere sahiptir. Yenilikçi teknolojilerin kullanıldığı modern tasarım detayları ise fonksiyonel, ergonomik ve her yönüyle güvenilir seçeneklerin üretilmesinde etkili olur. Kullanışlı yapıları, ideal ebatları, işlevsel detayları ile hem güven veren hem de konfor sunan bebek ve çocuk oyun halıları, bebeklerin fiziksel gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Oyun barından isteğe bağlı olarak çıkarılabilen oyuncaklar sayesinde, bebeğinizin düz bir oyun halısı üzerinde keyifli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz. Beklentilerin karşılanması ve tercihlerin şekillenmesi hususunda etkili olan uygun fiyatlı bebek ürünleri ile Kraft Baby'nin ayrıcalıklar dünyasından yararlanabilir, bebeğiniz için konforlu ve güvenilir tasarımlara kolayca sahip olabilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber