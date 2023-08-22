Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

- 30 hava aracıyla müdahale ediliyor

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

- "Can kaybı veya yaralanan yok"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, can, mal ve trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını, yolu kullanacakların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

-Nene Hatun gemisi, yangına müdahale için yola çıktı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Kepez'de yaşanan orman yangını nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde beklerken ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz İstanbul'dan hareket etti." ifadelerini kullandı.