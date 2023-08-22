Avrupa Kupalarında oynayan takımların, lig maçları ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 16:30, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 17:21
Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Süper Lig maçları için karar aldı.
Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçlar ertelendi.
Öte yandan Hollanda'da Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Belçika'da ise Adana Demirspor'un rakibi Genk'in lig maçları bu hafta ertelenmişti.
ERTELENEN MAÇLAR
İstanbulspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Başakşehir
Adana Demirspor-Beşiktaş