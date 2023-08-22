Hakkari'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 17:02, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 17:02
Yüksekova-Hakkari kara yolunun 15. kilometresinde E.S. idaresindeki 34 PC 3426 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki P.A. ve A.S. hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.