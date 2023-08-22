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Polis memurunun kullandığı otomobil traktöre çarptı: 1 polis öldü

Vali Yunus Sezer, olay yerinde yaralıları kurtarma çalışmalarını takip etti- Kaza, kavşağın yakınındaki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 17:29, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 17:36
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Polis memurunun kullandığı otomobil traktöre çarptı: 1 polis öldü

Polis memuru Hasan Burak Önder'in kullandığı 07 ALU 521plakalı otomobil, Edirne-Havsa kara yolundaki kavşakta Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bu sırada İpsala ilçesindeki inceleme ziyaretinden kent merkezine dönen Edirne Valisi Yunus Sezer kazaya denk geldi.

Olay yerinde duran Vali Sezer, araç içerisinde sıkışan Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü personelleri Önder, Melike Demir ve Onur Yüksel'i kurtarma çalışmalarını takip etti.

Sezer, kurtarma sırasında itfaiye erlerini zaman zaman yönlendirdi.

Kazada polis memuru Önder, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçtan yaralı çıkarılan Demir ve Yüksel, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden polisin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Traktör römorkundan yere düşerek yaralanan 3 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez çalışmalar tamamlanana kadar olay yerinden ayrılmadı.

Kaza, kavşağın yakınındaki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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