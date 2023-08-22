Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Öğretmenlere ikinci yer değişikliğinde takvim belli oldu
Öğretmenlere ikinci yer değişikliğinde takvim belli oldu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Çanakkale'de büyük orman yangını: 4 yerleşim yeri boşaltıldı
Çanakkale'de büyük orman yangını: 4 yerleşim yeri boşaltıldı
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Bakan Şimşek AVM'de kumpir yedi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi kadrolarımız işinin ehli
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da iş yeri önünde meydana gelen silahlı çatışmada eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 17:38, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 17:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki iş yerinin önüne, otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K'ye silahla ateş eden zanlılar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayda bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Polis, caddeye güvenlik şeridi çekerek iş yeri önünde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi'ndeki iş yeri önüne araç park etme meselesinden çıktığı değerlendirilen kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Kafe sahibi Köksal Kaçmaz ile iş yeri önüne araç park eden şüpheliler Faruk P, T.P, S.A.P. ve Fuat P. arasında yaşanan tartışmada, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. vurularak ağır yaralandı. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber