Eski MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki iş yerinin önüne, otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K'ye silahla ateş eden zanlılar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayda bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Polis, caddeye güvenlik şeridi çekerek iş yeri önünde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi'ndeki iş yeri önüne araç park etme meselesinden çıktığı değerlendirilen kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Kafe sahibi Köksal Kaçmaz ile iş yeri önüne araç park eden şüpheliler Faruk P, T.P, S.A.P. ve Fuat P. arasında yaşanan tartışmada, Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. vurularak ağır yaralandı. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.