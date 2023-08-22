Kamu Toplu Sözleşmesi, Hakem Kurulu'na mı kalacak?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreçte kritik aşamaya gelindi.

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 ve 17 Ağustos'ta zam tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının bitmesine saatler kala refah payını da içeren yeni bir zam teklifi beklemeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilen zam teklifinin kabul edilmesini, Memur-Sen ise teklife refah payı eklenmesini istiyor.

Taraflar arasında şu ana kadar toplantı yapılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Gün sonuna kadar herhangi bir toplantı yapılmaması ya da uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.