Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği 21.30'da geçişlere açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle, tek yöne döndürülen Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, tekrar kuzey-güney yönlü olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 21:29, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 21:29
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30'da başlayacak." ifadelerine yer verildi.