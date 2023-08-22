Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği 21.30'da geçişlere açılacak

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30'da başlayacak." ifadelerine yer verildi.

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