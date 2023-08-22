Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 18:38, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 18:48
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi." ifadeleri de kullanıldı.