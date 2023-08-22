Bağcılar SGK Müdürü kazada hayatını kaybetti

Ali Yalçın, Toplu Sözleşme görüşmeleri için Bakanlıkta
Ali Yalçın, Toplu Sözleşme görüşmeleri için Bakanlıkta
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
MEB'den öğrenci ve velilere 'merdiven altı' kurs uyarısı
MEB'den öğrenci ve velilere 'merdiven altı' kurs uyarısı
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı
Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı
Öğretmenlere ikinci yer değişikliğinde takvim belli oldu
Öğretmenlere ikinci yer değişikliğinde takvim belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
BİLSEM öğretmen seçme sözlü sınavları ile tercih puanları açıklandı
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
Kamu-Sen Toplu Sözleşmenin son oturumuna katılmayacak!
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
PMYO ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri açıklandı
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
Erdoğan: Bugün Türkiye'nin ekonomisinde tabii ki sorunları var!
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel hazırlık
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
Yalova'da kaybolan öğretmen sağ bulundu
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
'Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı'
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
81 ile gıda denetimi talimatı: Toplu tüketim yapılan yerler denetlenecek
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin KKM düzenlemelerine ne dedi?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bağcılar SGK Müdürü kazada hayatını kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtık ve kayınpederi Kemal Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 19:28, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 19:28
Yazdır
Bağcılar SGK Müdürü kazada hayatını kaybetti

Görele Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan tırın sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtık ve kayınpederi Kemal Kılıç, Görele Merkez Hasan Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Karaburun köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, eski Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti ve STK temsilcileri, vefat edenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber