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Depremin vurduğu Malatya'da 4 ilçenin zemini kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da 4 ilçenin zemini kaydı. Kaymalar sonucu imarda büyük sorun yaşandığını kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçedeki imar çalışmalarını durduklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 21:03, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 21:05
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Depremin vurduğu Malatya'da 4 ilçenin zemini kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, Akçadağ, Doğanşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin zemini kaydı. En büyük kaymanın Doğanşehir ilçesinde yaşandığını kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçedeki imar çalışmalarını durduklarını söyledi.

"Doğanşehir adeta burkuldu"

Doğanşehir'deki kaymalarının boyutuna dikkat çeken Başkan Zelyurt, ilçenin adeta burkulduğunu ifade ederek, "6 Şubat depremlerinde Doğanşehir ilçemizi çok şiddetli bir şekilde etkiledi. Depremlerle birlikte çok sayıda fay hattının ilçemiz sınırları içerisinde geçtiğinizi gördük. Fay hatlarından dolayı ilçemizin imar konusunda ilgili kurumlarla yoğun bir çalışma yaptık. Yapılan çalışmalar sonrasında Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi sistematik bir zemin kayması yaşadığı için daha sonra buralarda dönüşümler parametreleri uygulanarak kaymalar düzeltilip imara açıldı. Ancak ilçemizde sistematik bir kaymanın dışında resmen burkulmuş. Özellikle Çelikhan-Hatay fay hattı ayrı bir kaymaya, Elbistan- Pazarcık fay hattı diğer tarafa kaymış. Deprem haritasında olmayan sonradan çıkan Gözene'den geçip Eski köyü ikiye bölerek Çığlık hattından Gövdeli istikametine giden bir fay hattı ortaya çıktı. Bu fay hattın kırılması sonucu iki metre yarıklar oluştu ve Doğanşehir'de ayrı bir kayma yaşandı." dedi.

"Doğanşehir'i imara açamıyoruz"

Kaymalar nedeniyle Doğanşehir'in imara açılamadığını belirten Başkan Zelyurt, "İlçemizde Tapu Kadastro Müdürlüğü 6 ayrı noktada çalışma yaptı ve kaymaları düzeltemedi. Bundan dolayı yeniden imar çalışmalarına başlandı. Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerin de sorun çözülerek imar uygulanmalarına başlanılırken, kaymalardan dolayı Doğanşehir'i imara açamıyoruz." diye konuştu

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