Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 22:50, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 22:51
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre 11 hizmet kolunda yetkili sendikalar toplu sözleşmeyi imzalayacak.
Memurların zam oranı ise Hakem Kurulu'na kalacak.