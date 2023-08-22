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Tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşini de yaraladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2023 23:40, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2023 23:41
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Tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşini de yaraladı

Hüseyin B, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen eşi Rakkuş B. ile konuşmak için Kıyıgören Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti.

Burada çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B, yanında getirdiği pompalı tüfekle araya giren kayınpederi İyed B'ye ve eşi Rakkuş B'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İyed B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Rakkuş B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Hüseyin B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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