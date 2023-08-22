AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi

Bir TV kanalının canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşları ile ilgili açıklamada bulundu.

''CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK"

"Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyen Binali Yıldırım, çalışma ile ilgili tarih de verdi.

Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamada bulunmuştu:

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı.