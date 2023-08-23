Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınından etkilenen köylerde inceleme yaptı

Bakan Yumaklı, Çanakkale Valisi İlhami Ateş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile yangın sonrası tahliye edilen köyleri ziyaret ederek, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Yangın nedeniyle 4 evin hasar alan Yağcılar ile 3 evin hasar gördüğü Ulupınar köylerine giden Bakan Yumaklı, daha sonra Aşağıokçular, Sarıcaeli ve Belen köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, Kalabaklı köyünde konuşlanan Yangın Yönetim Aracı'nda son duruma ilişkin bilgi aldı.

Yağcılar köyünde, yangın nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren bir vatandaşın yanına giden Bakan Yumaklı, "Ben Tarım Bakanıyım. Sizin yanınıza geldik. Dedik, hem sizinle paylaşalım, gözümüzle biz de görelim. Ama o yalancıları bir kenara bırakacağız işimize bakacağız. Şimdi biz sizden dua istiyoruz. Biz çalışacağız, siz dua edeceksiniz." dedi.