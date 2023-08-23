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Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 6 milyonu aşarak rekor kırdı. Yaşanan yükselişte halka arzlara gösterilen ilgi etkili oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 09:05, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 09:06
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Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı

Borsa İstanbul hem seçimlerden sonra başladığı yükseliş süreci hem de halka arzların artmasıyla yeni yatırımcı sayısıda yükselişe geçti. Buna göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açıklamaya göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 21 Ağustos 2023 itibarıyla 6 milyon 24 bin 344 kişiye yükseldi. Buna göre yatırımcı sayısı son bir ayda oransal bazda yüzde 36,84 sayı olarak 1 milyon 621 bin 816 kişi artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 12,34, yatırımcı sayısı ise 3 milyon 350 bin 883 kişi artış yaşandı.

Borsa İstanbul dün düşüşle kapandı

Borsa İstanbul dün itibarıyla gün içinde 7 bin 902 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Ancak günü %0,33 düşüşle 7.771 puandan tamamladı. Uzmanlar 7.700 puanın üzerinde kalındığı sürece 8 bin puanın ilk hedef olduğunu söylerken 7.700 ve 7.500 puanların aşağıda destek olduğuna dikkat çekiyor.

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