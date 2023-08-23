Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 6 milyonu aşarak rekor kırdı. Yaşanan yükselişte halka arzlara gösterilen ilgi etkili oldu.
Borsa İstanbul hem seçimlerden sonra başladığı yükseliş süreci hem de halka arzların artmasıyla yeni yatırımcı sayısıda yükselişe geçti. Buna göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açıklamaya göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 21 Ağustos 2023 itibarıyla 6 milyon 24 bin 344 kişiye yükseldi. Buna göre yatırımcı sayısı son bir ayda oransal bazda yüzde 36,84 sayı olarak 1 milyon 621 bin 816 kişi artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 12,34, yatırımcı sayısı ise 3 milyon 350 bin 883 kişi artış yaşandı.
Borsa İstanbul dün düşüşle kapandı
Borsa İstanbul dün itibarıyla gün içinde 7 bin 902 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Ancak günü %0,33 düşüşle 7.771 puandan tamamladı. Uzmanlar 7.700 puanın üzerinde kalındığı sürece 8 bin puanın ilk hedef olduğunu söylerken 7.700 ve 7.500 puanların aşağıda destek olduğuna dikkat çekiyor.