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Brent petrolün varil fiyatı 84,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 09:27, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 09:28
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Brent petrolün varil fiyatı 84,16 dolar

Dün günü 84,03 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 84,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin açıklanması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol arzının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 418 bin varil düştüğünü açıkladı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artması fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda azalışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesi, petrol fiyatlarının artışına destek verdi. Zayıf ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

ABD dolar endeksi bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 103,372 oldu.

Öte yandan, piyasa oyuncuları büyük ekonomilerin faiz kararlarına ilişkin ipuçlarını takip ediyor. Faiz oranlarına ilişkin belirsizlikler fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası temsilcileri bu hafta yapacakları yıllık toplantı için ABD'nin Wyoming eyaletinde bir araya gelecek.

Brent petrolde teknik olarak 84,33 ile 84,45 dolar aralığının direnç, 83,95 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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