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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 artışla 7.820,40 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 13:00, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 13:11
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 7.762,04 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,26 puan azalarak 7.762,04'e indi. Toplam işlem hacmi 75,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile madencilik oldu.

Küresel pay piyasaları, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi.

ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, bugün çip üreticisi Nvidia'nın şirket finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, S&P 500 endeksinin ağırlığının yüzde 3'ünü oluşturan şirketin karlılığına ilişkin sonuçların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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