PKK'nın suikastçısı Irak sınırından 150 km içeride etkisiz hale getirdi

Konuya ilişkin yapılan açıklama:

MİT tarafından PKK'nın ülkemize yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla PKK'nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi.



PKK'nın, Bawer Botan kod Bekir KINA'yı Türkiye'ye göndererek TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast gerçekleştirmek için Irak'ın Kuzeyi'nde eğittiği, kısa ve uzun namlulu silahlar üzerinde yoğun talimler yaptırdığı ve kaçak yollardan yurtiçine göndermek istediği öğrenildi.



PKK adına Irak/Süleymaniye kırsalında faaliyet gösteren, sözde Mahir Akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen Bawer Botan kod Bekir KINA'nın faaliyetleri, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalarla açıklığa kavuşturuldu.



Öncelikle Bawer Botan kod Bekir KINA'nın eğitim aldığı, ülkemize yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan bölge, MİT'in saha ajanları vasıtasıyla belirlendi. Uygun şart ve koşulların oluşmasının ardından örgüt mensubunun suikast eğitimi aldığı anda operasyon için harekete geçildi. MİT, saha ajanlarının da katıldığı operasyonda, Bekir KINA'yı etkisiz hale getirdi.



Örgüte katılmasından önce İstanbul'da PKK'nın gençlik çalışmalarına dahil olan Bawer Botan kod Bekir KINA'nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal yollardan önce Irak'a gittiği ve günümüze kadar İran'ın yanı sıra Irak'ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Bölücü terör örgütüne her yerde darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceğini gösterdi.