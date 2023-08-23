PKK'nın suikastçısı Irak sınırından 150 km içeride etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın, TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 km. içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Konuya ilişkin yapılan açıklama:
MİT tarafından PKK'nın ülkemize yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi
için yürütülen çalışmalar kapsamında, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları
vasıtasıyla PKK'nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi.
PKK'nın, Bawer Botan kod Bekir KINA'yı Türkiye'ye göndererek TSK, Emniyet ve
MİT mensuplarına suikast gerçekleştirmek için Irak'ın Kuzeyi'nde eğittiği, kısa
ve uzun namlulu silahlar üzerinde yoğun talimler yaptırdığı ve kaçak yollardan
yurtiçine göndermek istediği öğrenildi.
PKK adına Irak/Süleymaniye kırsalında faaliyet gösteren, sözde Mahir Akademilerinde
suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen Bawer Botan kod Bekir KINA'nın
faaliyetleri, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalarla açıklığa kavuşturuldu.
Öncelikle Bawer Botan kod Bekir KINA'nın eğitim aldığı, ülkemize yaklaşık 150
km uzaklıkta bulunan bölge, MİT'in saha ajanları vasıtasıyla belirlendi. Uygun
şart ve koşulların oluşmasının ardından örgüt mensubunun suikast eğitimi aldığı
anda operasyon için harekete geçildi. MİT, saha ajanlarının da katıldığı operasyonda,
Bekir KINA'yı etkisiz hale getirdi.
Örgüte katılmasından önce İstanbul'da PKK'nın gençlik çalışmalarına dahil olan
Bawer Botan kod Bekir KINA'nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal
yollardan önce Irak'a gittiği ve günümüze kadar İran'ın yanı sıra Irak'ta faaliyet
yürüttüğü öğrenildi.
Bölücü terör örgütüne her yerde darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceğini gösterdi.