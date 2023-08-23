Altının gram fiyatı 1.664 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.664 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 primle 1.659 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.664 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 liradan, Cumhuriyet altını 11.040 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.903 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışının tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden olduğunu ifade eden analistler, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,3660 ile son 16 yılın zirvesini test ettiğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağına ilişkin tahminlerin yüzde 40 seviyesini aştığını belirterek, yatırımcı odağının, cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise dünya genelinde öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.