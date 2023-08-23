Altının gram fiyatı 1.664 lira seviyesinden işlem görüyor

Bakan Işıkhan: Mali haklarda da uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu
Bakan Işıkhan: Mali haklarda da uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Birikimi olmayan yatırımcı arsa ve tarlaya yöneldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gram fiyatı 1.664 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.730 lira, Cumhuriyet altını 11.040 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 10:58, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 10:59
Yazdır
Altının gram fiyatı 1.664 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.664 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 primle 1.659 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.664 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 liradan, Cumhuriyet altını 11.040 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.903 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışının tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden olduğunu ifade eden analistler, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,3660 ile son 16 yılın zirvesini test ettiğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağına ilişkin tahminlerin yüzde 40 seviyesini aştığını belirterek, yatırımcı odağının, cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise dünya genelinde öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber