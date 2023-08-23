'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'
'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: Mali haklarda da uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu
Bakan Işıkhan: Mali haklarda da uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
ABB: Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri nedeniyle görevine son verildi
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
Beyin kanaması geçiren POMEM Müdürü'nün tedavisi sürüyor
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 11'i kamu çalışanı 20 gözaltı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Kiralık evde 'Paylaşımlı ev' dönemi başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan İBB Başkan adaylığı açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Işıkhan: Mali haklarda da uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu

"Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu"- "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 11:29, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 11:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu." dedi.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Hizmet Kolları İmza Töreni'nde konuştu.

Kamu görevlileri ve emeklilerinin, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan, mali ve sosyal haklarını içeren görüşmelerin, kısmi de olsa uzlaşmayla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika başkanları ve temsilcilerine, süreci titizlikle, anlayış ve nezaket çerçevesinde yürüttükleri için teşekkür etti.

Işıkhan, bu süreçte herkesin yoğun mesai harcadığına işaret ederek, "Haklarınızı helal edin çünkü aslında bu süreç iyi geçti, çok fazla tartışma yaşamadan sosyal diyaloğu da geliştirerek, birbirimizi daha iyi tanıyarak, iletişim kalıplarımızı ve sınırlarımızı bilerek çok iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, esnaf, çiftçi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini kaydeden Işıkhan, "Zaten Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, sıkıntıların çözümü için müdahalede bulunan, inisiyatif alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Işıkhan, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir başlangıç yapmış olduk. Tabii gönlümüzden geçen, mali haklar konusunda da genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu." dedi.

Konuşmanın ardından Işıkhan ve Ali Yalçın, hizmet kolları sözleşmesini imzaladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber