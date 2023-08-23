Aybüke Yalçın'ın ailesi 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin setini ziyaret etti

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ile babası Sadık Yalçın film setini ziyaret etti.

Film ekibi ve oyuncularla bir araya gelen Yalçın'ın ailesi, filmde kızlarını canlandıracak oyuncu Nihayet Şahin ile de tanıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadık Yalçın, Şahin ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kızımızı canlandıracak olması bizi heyecanlandırıyor tabii. Böyle bir projenin ortaya konulması, geriden gelip yetişecek olan çocuklarımıza, öğretmenin sadece isim olarak öğretmenlik olmadığını ortaya koyacak bir eser olması tabii ki memnuniyet verici. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin ile tanışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran Zehra Yalçın da "Cici kızımızla tanışmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutlu oldum. Huyunun temiz olduğu belli yüzünden. Görünüş olarak da çok benziyor. Cici bir kızım oldu yani benim." ifadelerine yer verdi.

- "Tarif edilemez duygular yaşıyorum"

Filmde Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncu Nihayet Şahin ise "Biz bugün ilk defa tanıştık. Bir şey söylemek benim için şu an çok zor. Anneme çok benziyor gerçekten. Benim için çok duygulu bir şey bu. Çünkü sadece bir rol oynamıyorum ben, çok önemli birini, çok önemli bir öğretmeni canlandırıyorum. Yani tarif edilemez duygular benim için." değerlendirmesinde bulundu.

Nihayet Şahin, Aybüke Yalçın'ın okuduğu "Mağusa Limanı" türküsünü ailenin ziyareti esnasında seslendirdi. Türküyü dinleyen Yalçın ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Aile, Aybüke öğretmenin sınıf sahnesinin çekimini de yönetmen Murat Onbul ile izledi.

- Öğretmenler Günü haftasında vizyona girecek

Ankara'nın Haymana ilçesinde çekimleri devam eden filmin, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanıyor.

Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babasını Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde oynuyor.

Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer alıyor.