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İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düştü

Alibey Barajı havzasındaki Güzelce Kemeri, suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıkarken Mağlova Kemeri'nin çevresinde de sular azaldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 12:28, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 12:28
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İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düştü

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düşerken, Alibey Barajı havzasında bulunan Güzelce Kemeri'nin çevresi tamamen kurudu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31,57'ye düştü.

Alibey Barajı'nda son bir hafta içinde doluluk oranı yüzde 15,71'den yüzde 14,19'a indi.

Dronla görüntülenen barajın üzerindeki Güzelce Kemeri, suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı. Kemerin çevresi kururken toprağın da çatlamaya başladığı görüldü.

Barajda yer alan Mağlova Kemeri'nin bulunduğu bölümde ise suların tamamına yakını çekildi.

- Barajların doluluk oranları

Kente su sağlayan diğer barajların doluluk oranları bugün Terkos'ta yüzde 17,78, Elmalı'da yüzde 22,01, Darlık'ta yüzde 46,39, Ömerli'de yüzde 64,97, Büyükçekmece'de yüzde 11,12, Sazlıdere'de yüzde 15,58, Istrancalar'da yüzde 17,94, Kazandere'de yüzde 9,45, Pabuçdere'de ise yüzde 4,26 olarak ölçüldü.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 366,68 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 274,24 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 516,95 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 709,01 milyon metreküp oldu.

- Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 23 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 61,9, 2014'te yüzde 16,93, 2015'te yüzde 71,24, 2016'da yüzde 54,57, 2017'de yüzde 64,7, 2018'de yüzde 64,96, 2019'da yüzde 61,59, 2020'de yüzde 49,99, 2021'de yüzde 60,28, 2022'de yüzde 59,94 olarak kaydedildi.

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