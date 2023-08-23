Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile parti genel merkezinde görüştü.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar da eşlik etti.