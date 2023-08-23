Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 13:14, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 13:42
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile parti genel merkezinde görüştü.
Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar da eşlik etti.