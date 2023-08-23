İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan tekzip
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tekzip yayınımız aşağıdadır
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 13:20, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 14:25
22 Ağustos 2023 Salı günü Instagram hesabımızın hikaye kısmında yayınlanan "Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme iddialarına Bakan Koca'dan Açıklama" başlıklı haberimizde sehven İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlük binasının fotoğrafı kullanılmıştır.
Teknik aksaklık nedeniyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü ve takipçilerimizden özür dileriz.