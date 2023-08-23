TBB Başkanı Yılmaz: Ekrem İmamoğlu gibi tatile çıkmıyoruz!

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına konuk oldu. Başarılı çalışmaları nedeniyle Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'a teşekkür eden Yılmaz "2024 yerel seçimlerinde ne görev verilirse yapmaya hazırım" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programının konuğu Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu. Ulusal televizyon ve gazete temsilcilerinin katıldığı toplantıda Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLU GİBİ TATİLE ÇIKMIYORUZ

Yılmaz AK Parti'den Balıkesir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak "Bizim mesai merfumuz yok. Biz İmamoğlu gibi ben de insanım tatile ihtiyacım var demiyoruz. Biz 7/24 mesai yapıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmak için aday olduk. Biz böyle bir talepte bulunsak partiden ihraç edilmemiz söz konusu olur" dedi. Yılmaz "CHP'li belediyelerde ve diğer partilerden seçilen belediye başkanlarında belli bir saatten sonra özel hayatlarına döndüğünü görüyoruz" diye konuştu.

NE GÖREV VERİLİRSE YAPMAYA HAZIRIM

Başkan Yılmaz Balıkesir'de 2019 yılından 2022 yılına kadar bir çok evin doğalgaza kavuşturulduğunu belirterek "Ne pandemi ne deprem ne de ekonomik şartlar bizim projelerimizi yapmamıza engel olamadı. Seçim vaatlerimizin yüzde 88'ini gerçekleştirdik. Yüzde 12'lik kısmına da kazma vurma aşamasında" ifadelerini kullandı.

Yeniden Aday olacak mısınız sorusuna karşılık Yılmaz "ne görev verilirse yapmaya hazırım dedi. Benim 2 tane ajandam var. Birincisi 2024 e kadar yaptığım projeler diğeri de 2024 sonrası dedi.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

Yılmaz " 16- 22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2023 yılı teması "Şehrini Keşfet- Gelecek ENERJİNİ KORU!" olarak belirlendi. Hafta boyunca Türkiye ve Avrupa kentlerinde düzenlenecek etkinliklerle enerji tasarrufu, sıfır karbon emisyonlu, temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşım yöntemlerine dikkat çekilecek" dedi. Yılmaz Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bu yıl herkesi yaşadığı şehri keşfetmeye davet etti.