'Türkiye'nin Togg benzeri pek çok kilit teknoloji yatırımına ihtiyacı var'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Togg benzeri pek çok kilit teknoloji yatırımına ihtiyacı olduğunu, bu yatırımlara Kocaeli'nin öncülük edeceğini öngördüklerini söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ağustos ayı meclis toplantısına katılan Kacır'ı, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Cemil Yaman, Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu karşıladı.

Basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Bakan Kacır, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangın felaketi sebebiyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ifade etti, tüm ilgili bakanlık ve kurumların yetkililerinin yangına karşı canla başla mücadele yürüttüğünü belirtti.

Kocaeli'nin çok kıymetli bir sanayi şehri olduğunu dile getiren Kacır, kentin ekonomisine ilişkin şunları söyledi:

"20 yıl öncesinde sanayi bölgelerimizin sayısı 8 iken bugün 14'e yükseltmiş durumdayız. OSB'lerdeki istihdam Kocaeli'de 9 bin 150'lerden 142 bin 343'e son 20 yılda yükseldi. Yani yaklaşık 16 misline çıktı. Yine üretimdeki parsel sayısı 81'den 1322'ye bu dönemde yükseldi. Organize sanayi bölgelerine ilave olarak 2 endüstri bölgesini de son 20 yılda Kocaeli'ne kazandırdık. Aynı zamanda 132 AR-GE ve 17 tasarım merkezimiz ile 5 teknoparkımızda 938 firmamız Kocaeli'de AR-GE, tasarım ve inovasyon odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam AR-GE personel sayımız 15 binin üzerinde, tasarım personeli sayımızda 400'e yakın.

Bütün bu istatistikler aslında son 20 yılda Kocaeli sanayisinin ne düzeye geldiğini ifade ediyor. Sektörel baktığımızda, özellikle otomotiv sektöründe Kocaeli öncü şehrimiz. Geçen yıl Türkiye'nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25'ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi. 7,5 milyar dolarlık bir ihracata, 43 bin çalışanın alın teriyle, akıl teriyle Kocaeli otomotiv sanayi imza atmış oldu."

- "En büyük memnuniyetim, sanayicilerimizdeki yatırım iştahının artarak devam etmesidir"

Kacır, kimya sektöründe Kocaeli'nin ihracat düzeyinin toplam sektörün yüzde 20'sinin ve 5 milyar doların üzerinde olduğuna işaret ederek, geçen yıl kent kimya sektörünün 53 bin personeliyle ihracat yaptığını belirtti.

Metal sanayisinde ise 32 bin personelin alın ve akıl teriyle 5 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını dile getiren Kacır, "Bütün bu istatistikler, rakamlar, önümüzdeki dönemde de sanayi politikalarımızda Kocaeli'nin oynayacağı öncü role işaret ediyor. Bizler hem Kocaeli'de dikkatli planlamalar yaparak, ihtiyaç duyulan ilave sanayi alanlarını oluşturmak, hem bu bölgedeki sanayinin biraz daha bölge dışına makul planla taşınmasını, transferini sağlamak ama esasen bölge sanayinin yüksek katma değer atılımını hızlandırmak için çabalarımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Togg benzeri pek çok kilit teknoloji yatırımına ihtiyacı var. Bu yatırımlara Kocaeli'nin öncülük edeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Kacır, toplantıda nitelikli iş gücü konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, sanayicilere yönelik destekleri ele aldıklarını söyledi.

Gelecek dönemde özellikle mesleki eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı, sanayiciler ve Bakanlık arasında kurmayı hedefledikleri işbirliği platformlarını da konuştuklarını ifade eden Kacır, ulusal düzeyde yürütecekleri sektörel politikaların Kocaeli'deki yansımalarını da birlikte planlama konusunda görüş alışverişi içinde olduklarını kaydetti.

"En büyük memnuniyetim, sanayicilerimizdeki yatırım iştahının artarak devam etmesidir, istihdam artış hızının yükselerek devam etmesidir." diyen Kacır, son dönemde, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında yakalanan fırsat penceresini sanayicilerin en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti.

Bakan Kacır, 245 milyar doları aşan imalat sanayi ihracatının artırılması için gayret gösterme noktasında ortak iradeyi paylaştıklarını da sözlerine ekledi.