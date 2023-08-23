Yunanistan'a geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 13 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ mensubu 13 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 15:28, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 15:45
MSB'den yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığı ifade edilen açıklamada, yapılan inceleme sonucu yakalanan bu kişilerden 10'unun FETÖ mensubu olduğu kaydedildi.