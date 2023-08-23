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Bakan Tekin'den Milli Eğitim Müdürü atamaları ile ilgili iddialara yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü atamalarına ilişkin, "Bizler, herhangi bir ile Milli Eğitim İl Müdürü atarken, yönetici atarken, önce ilin ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 16:14, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 16:46
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Bakan Tekin'den Milli Eğitim Müdürü atamaları ile ilgili iddialara yanıt

Bakan Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili işleri öğretmenlerle bir araya gelerek çözdüklerini söyledi.

2024'te eğitim yatırımları konusunda Şanlıurfa'da altın çağın yaşanacağını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Burada öğretmen arkadaşlarımızın da benim de en çok keyif aldığım sohbetleri yaptık. Özellikle yaz aylarında Bakanlıkta attığımız adımlar üzerinde istişarelerde bulunduk. Öğretmen arkadaşlarımızın sorularına cevap verdik. Arkadaşlarımızın dile getirdiği bir iki hususta notumuzu aldık. Yeni dönemde de inşallah onlarla ilgili hazırlıklarımızı yapıp bir başka öğretmenler odasında, bir başka ilimizde inşallah tekrar oraya geleceğiz."

Tekin, Türkiye'de 30'a yakın Milli Eğitim Müdürü'nün görev değişimini yaptıklarını vurguladı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine de yeni atamanın yapıldığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda yapılan eleştirileri realiteden uzak, Bakanlıkla herhangi bir diyalog içerisine girilmeden yapılmış, tamamen siyasi polemik konusu açıklamalar olarak görüyorum. Bizler, herhangi bir ile Milli Eğitim İl Müdürü atarken, yönetici atarken, önce ilin ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Biz şunu gördük, Şanlıurfa'da çok ciddi bir derslik ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ihtiyacı giderebilecek şekilde yatırım, inşaat, arsa üretme ve bu süreci Bakanlıkla koordineli bir biçimde yakından takip etmek konusunda en çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik. Bu atamayı yaparken tamamen Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarını düşündük."

Şanlıurfa'daki öğrenci sayısının derslik sayılarına göre lokal olarak bazı okullarda yüksek olduğunu ifade eden Tekin, bu problemlerin çözüleceğini aktardı.

Yeni dönemde Şanlıurfa'nın okul ve derslik ihtiyaçlarını gidereceklerine işaret eden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir hukuk devleti. Kimsenin zihninde ürettiği varsayımlardan hareketle biz insanları suçlu ilan edemeyiz. Bahsi geçen arkadaşımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz daha önceki görevi esnasında talihsiz bir olay yaşadı. Ben o dönem müsteşardım. Biz hemen anında Bakanlık Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdik. Bakanlık Teftiş Kurulu olayla ilgili değerlendirmesini yaptı. İki olay yargıya intikal etti, yargı süreci var. Her iki sürecin neticesinde de İl Milli Eğitim Müdürümüzün süreçle ilgili herhangi bir kusuru tespit edilmedi. Dolayısıyla hukuken ve denetim süreci sonucunda suç tespit edilemeyen kişileri suçsuz olarak görürüz. Suç tespit edilmeyen kişiler bizim gözümüzde masumdur. Masum insanların hakkını hukukunu korumak da bizim görevimizdir. Biz başarılı bir il müdürümüzün arkasındayız. İl müdürümüzü buraya gönderirken de temel gerekçemiz, Şanlıurfa'nın ihtiyaçları konusunda kesinlikle başarılı olacağına inandığımız, bu konuları birebir birlikte takip edeceğimiz bir arkadaşımız olduğu için gönderdik."

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